Catania, blatte al liceo Cutelli-Salanitro: studenti in aula con gli insetti

12/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Al liceo classico Mario Cutelli e Carmelo Salanitro, nel cuore di Catania, ci sono le blatte. A notificare l’imprevista presenza al sindaco della città metropolitana Enrico Trantino, è la dirigente scolastica Elisa Colella. Che, in una nota, chiede «un immediato intervento di sanificazione degli ambienti». Ma, nell’attesa di una risposta – che a scuola ci si augura sia celere e positiva -, l’istituto superiore resta aperto. Con gli studenti e le studentesse tenuti ad andare a scuola, nonostante la presenza degli insetti anche nelle aule dove si svolgono le lezioni.

Le blatte al liceo classico Cutelli-Salanitro di Catania

Nell’atto ufficiale inviato dalla dirigente scolastica al sindaco della città metropolitana è allegata anche una documentazione fotografica. Immagini che mostrano la presenza delle blatte all’interno dei locali del liceo statale etneo in via Firenze. Con la richiesta di una urgente disinfestazione, «per contrastare il diffondersi, nelle aule e negli altri locali, di insetti che possano determinare infezioni e reazioni allergiche nella popolazione scolastica». Popolazione che si è già allarmata davanti ai nuovi e indesiderati compagni di scuola. Dando vita a una spiacevole conta degli insetti, con relativa caccia.

Un «evidente disagio», quello per la presenza delle blatte nei locali in cui trascorrono gran parte della loro giornata, evidenziato dagli studenti e dalle studentesse nel corso di un incontro pomeridiano. Richiamato dalla stessa dirigente scolastica nella nota inviata al sindaco metropolitano. Nonostante questo, però, i cancelli rimangono regolarmente aperti. E, nell’attesa di un riscontro da parte delle istituzioni e dei provvedimenti necessari, gli studenti continuano a frequentare normalmente le lezioni nelle aule dello storico liceo etneo. Che, di recente, ha modificato il suo centenario nome, affiancando all’intitolazione a Mario Cutelli la presenza di Carmelo Salanitro: docente dello stesso istituto, deportato nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale, per il suo impegno contro la guerra.

