Sicilia, nominati presidenti Ersu di Palermo, Catania e Messina

PALAZZO D'ORLEANS, SEDE DELLA PRESIDENZA REGIONE SICILIA, A PALERMO

Il governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, ha nominato i presidenti degli Enti regionali per il diritto allo studio di Palermo, Catania, Messina. A presiedere il consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo è stato chiamato Giuseppe Giordano. A Catania va, invece, Salvatore Santamaria. Per Messina è stato proposto Alberto De Luca. Su queste nomine dovrà esprimere un parere la commissione Affari istituzionali dell’Ars.