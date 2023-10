Ecco il nome dell’amante di Manlio Messina: con foto (photoshoppate) esclusive! / L’asso di mazze

Io so il vero nome dell’amante di Manlio Messina (ma ve lo dico solo alla fine del pezzo – lo faccio per i click).

Comunque diciamolo: ieri, per qualche minuto, a Catania ce la siamo sentita troppo sucata! Eravamo al centro del complottone internazionale della vicenda Meloni-Giambruno (iniziano anche le teorie cospiratorie) allorquando un catanese, Fabrizio Corona, ha sputtanato un altro catanese, Manlio Messina, lanciando la notizia (FALSA) di una sua relazione con Giorgia Meloni.

Certo, la vicenda in sé può sembrare grave, ma, come al solito, i catanesi hanno quello spirito per cui la cosa è sembrata grave ma non seria. Il curtigghiu ci fa aricriare: ogni tanto spariamo minchiatone col botto che lasciano il tempo che trovano (ve ne dico una: ne ho incontrati un paio, diciamo non il massimo dell’affidabilità, che sostenevano che un anziano intellettuale e un cantante fossero amanti, ovviamente senza conoscere né l’uno né l’altro ma solo per dare fiato alla bocca; tante ne sono girate sui nostri sindaci – sempre da persone che non li conoscevano, e non vi dico le cose che dicono su di me: che però io incoraggio perché mi servono per l’immagine).

A Catania, appena hai un minimo ruolo, appena sei un tantino conosciuto, appena ci sono più persone che conoscono il tuo nome più di quanti tu non ne conosca il loro, oppelà, parte il curtigghiu. Ieri, il curtigghiu è stato fenomenale. E come al solito ne abbiamo riso: non perché la vicenda (evidentemente FALSA) non fosse da prendere con le pinzette (da sopracciglia), ma perché, per fortuna, noi ci mettiamo un paio di minuti a trasformare una quasi tragedia in una totale farsa. E meno male direi.

Per dire la velocità della luce del curtigghio, circa venti secondi dopo il lancio (FALSO) sulla pagina instragram del sito di Fabrizio Corona, già Manlio (che è un caro amico, un bravo ragazzo, al quale vogliono bene anche gran parte degli avversari politici, e lo dico essendo molto lontano da alcune sue convinzioni politiche – e ci mancherebbe -, che fa politica da sempre e che ha fatto, come si dice, la gavetta, dai quartieri alle posizioni di responsabilità locali, e che è stato sempre di Destra – rispetto a molti un po’ ballerini per tornaconto personale) sapeva della notizia (FALSA) e mi scriveva su Whatsapp: «Sono basito».

Detto questo è il momento di svelare l’amante di Manlio Messina. È una esclusiva mia ed è uno SCOOP. L’amante di Manlio Messina è Mattia Iachino Serpotta. Ho anche le foto compromettenti, però non sono bravo con photoshop per cui datemi il tempo (Ne ho una in cui i due sono in mutande e maglietta insieme – sì, è una partita di calcio, ma sto scaricando un’app che dice che fa miracoli). L’unica foto compromettente che sono riuscito ad avere è di loro due, in un evento privatissimo (la presentazione del libro del Serpotta, La gente non stanno bene) che ho ritagliato per escludere gli altri e c’è Manlio a un metro di distanza da Serpotta, con la mascherina. E si nota benissimo che proprio si vogliono baciare ma non possono farlo a causa del distanziamento sociale.