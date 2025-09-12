Palermo, scoperto con oltre un chilo di droga: arrestato 23enne alla Noce

12/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo nel quartiere Noce, una pattuglia di motociclisti dell’Arma è stata insospettita da un forte odore proveniente da un’abitazione. I militari hanno così deciso di osservare con attenzione, sorprendendo il ragazzo mentre nascondeva alcuni sacchetti sotto una tettoia.

Il blitz è scattato subito: i carabinieri hanno bussato alla porta del giovane e, senza esitazione, si sono diretti verso la tettoia, recuperando oltre un chilo di droga. Nel dettaglio sono stati sequestrati 7 panetti di hashish, una busta di marijuana e circa 40 dosi già confezionate e pronte per lo spaccio. Lo stupefacente è stato inviato al laboratorio di analisi del Comando provinciale per le verifiche qualitative e quantitative. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo per il 23enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

