«Io le manette me le mangio, voi cantate per farvele levare». Un post su TikTok per rimarcare l’obbedienza cieca a determinati ideali in un periodo particolarmente delicato per il clan mafioso, caratterizzato dalla collaborazione con la giustizia di alcuni ex affiliati, anche con ruoli di primo piano. A pubblicare il contenuto sul proprio profilo è Rosaria Nicolosi, moglie del boss detenuto Giovanni Nizza, detto Banana, e madre di Natalino Nizza, volto emergente nel panorama criminale catanese nel solco della tradizione di famiglia. Da alcuni giorni, anche la donna si trova dietro le sbarre, accusata di essere pienamente inserita all’interno del gruppo mafioso collegato alla famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano. Oscurata dal potere del marito prima e dal figlio poi, dopo la carcerazione di entrambi, Nicolosi sarebbe riuscita a guadagnarsi un importante spazio operativo.

Secondo gli inquirenti, la 48enne non si sarebbe limitata a trasmettere «ordini e direttive» ma sarebbe stata «parte attiva nelle dinamiche mafiose, fornendo al marito una sua interpretazione delle condotte degli affiliati, suggerendo strategie e alleanze e consentendo agli affiliati di intrattenere contatti diretti con Giovanni Nizza – si legge nell’ordinanza – rendendoli partecipi alle videochiamate autorizzate tra lei e il marito». Nicolosi è accusata di associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti. La donna però non è l’unica a essere finita nei guai. Tra le persone indagate ci sono, infatti, anche Francesca Mirabella, moglie di Salvatore Nizza, Ivana Maugeri che è sposata con Daniele Nizza, e Anna Venturino, moglie del boss ed ex latitante Andrea Nizza. A tutte e tre la procura contesta di avere ricevuto lo stipendio destinato ai detenuti: somme variabili da 2500 a 2000 euro provenienti dalla vendita al dettaglio degli stupefacenti.

I profili TikTok di Nicolosi sono pieni di rimandi al figlio detenuto Natalino. Spesso immortalato grazie a degli screen estratti dalle videochiamate dei colloqui in carcere, dove si trova tra l’altro per essere ritenuto il mandante dell’omicidio di Enzo Timonieri. «Nulla è perso nella vita, 2025 io qua sono», scrive Nicolosi in un post con un carosello di foto del figlio. Scorrendo il profilo, ci sono dei contenuti che gli investigatori hanno ritenuto di assoluto interesse investigativo. Video e immagini in cui viene mostrato il cereo dei pescivendoli, tra i più noti della festa di Sant’Agata, e il nipote della donna che indossa la divisa ufficiale della confederazione. Il ragazzino siede anche sulla candelora mentre i portatori la fanno ballare. Nella parte alta del cereo, durante la festa del 2022, è stato anche esposto uno stendardo rosso con il nome Banana cucito sopra. Riferimento, secondo gli inquirenti, proprio a Giovanni Nizza. Un modo per il gruppo mafioso di «ostentare la propria forza e caratura criminale» durante la processione che si svolge in tutta la città. Particolare che non rappresenta una novità anche considerando quanto raccontato da alcuni pentiti in passato. Gli stessi che hanno attribuito la gestione di alcune candelore a gruppi affiliati alla famiglia Santapaola-Ercolano. In un dialogo intercettato, Nizza parla proprio dello stendardo: «Io ho lasciato una cosa… – spiega – che quando cammina s’annaca (il modo dialettale con il quale si definisce l’ondeggiare della candelora, ndr). Quello è un dono. Nessuno è mai riuscito a farlo mettere. Quello è il nostro simbolo».

Ad accusare la donna ci sono anche alcuni collaboratori di giustizia. Tra questi Salvatore Scavone. L’uomo, ex responsabile dei Nizza, è tra coloro che indicano il presunto ruolo di Nicolosi come tramite tra il marito detenuto e gli altri affiliati. La donna, per esempio, si sarebbe occupata di consegnare le lettere che il marito scrisse per dare disposizioni ad affiliati e responsabili. Una di queste sarebbe stata inviata a Scavone e a Saro Lombardo (boss mafioso deceduto): «Ci diceva – racconta il collaboratore ai magistrati – che avremmo dovuto unire le nostre piazze di spaccio di San Giovanni Galermo con quella dei Capello con Orazio Finocchiaro e fare una cosa sola». Una possibile alleanza con i rivali pur rimanendo «come mafia nella famiglia Santapaola».

Non solo lettere, ma anche una presunta riunione alla quale la donna avrebbe preso parte insieme alle cognate, le mogli dei fratelli Nizza. In questa occasione, uno dei nipoti della donna – Dario Nizza figlio di Salvatore, detto ‘mbapocchia – avrebbe chiesto di essere sovvenzionato per l’acquisto di una partita di droga. «Disse alle zie che voleva da loro 100mila euro per acquistare lo stupefacente, dato che in carcere aveva stretto dei rapporti con i fornitori», dicono i pentiti. Un messaggio, però, solo apparentemente rivolto a tutte e tre le donne. Secondo Scavone, la vera destinataria sarebbe stata Anna Venturino, la moglie di Andrea Nizza. «Era stato convinto che Anna avesse del denaro da parte. Tutte le donne risposero di non avere soldi mentre Ivana (moglie di Daniele Nizza, ndr) si dichiarò disponibile a dare 10mila euro a Dario. E glieli fece avere». Quel summit tra donne è stato intercettato dagli investigatori e risalirebbe al 16 gennaio del 2021. Ed è in quell’occasione che si parla di stipendi e cifre. Affari ma anche tensioni per ammanchi di denaro, continui cambi al vertice del sodalizio – dovuti alla detenzione di tutti i Nizza – e preoccupazioni. In tempi non sospetti, Nicolosi mette le mani avanti e dice: «Se mi arrestano, faccio nomi e cognomi di tutti. Io non me ne faccio … questa non è sbirritudine. Mi tutelo».