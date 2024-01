A Niscemi dodici cani legati, malnutriti e in ipotermia: si indaga su corse e combattimenti clandestini

Dodici cani malnutriti e in ipotermia sono stati trovati a Niscemi (in provincia di Caltanissetta). Gli animali si trovavano in una stalla abusiva. La scoperta è stata fatta dagli agenti della squadra mobile della questura, insieme ai veterinari dell’Asp, durante un’attività di contrasto alle corse e ai combattimenti clandestini. Il proprietario dei locali è stato denunciato per maltrattamento di animali. L’uomo ha provato a negare ogni suo coinvolgimento, ma le chiavi del locale sono state trovate nella sua auto.

La polizia ha trovato tre meticci, due di grosse dimensioni e uno di piccola taglia, legati a una catena che permetteva di percorrere solo qualche metro; nove cani, probabilmente allevati per la caccia, chiusi a chiave in un box abusivo. Questi animali sono stati trovati in ipotermia e malnutriti. Per la polizia si tratta di «una tecnica utilizzata nel periodo di caccia per aumentare il rendimento per la ricerca delle prede». Gli animali erano tenuti in piccole gabbie in un fabbricato abusivo senza nemmeno le minime condizioni igieniche e in quasi totale assenza di luce. Al punto che, prima di entrare per eseguire l’intervento in sicurezza, gli agenti hanno fatto arieggiare i locali.

I cani sono stati liberati, sfamati e trasferiti al commissariato di Niscemi da una ditta specializzata in recupero di animali. I veterinari si prenderanno cura di loro, provando a evitare conseguenze permanenti per la loro salute alla luce dei maltrattamenti subiti. Gli investigatori hanno redatto e trasmesso una denuncia in stato di libertà alla procura di Gela che valuterà la notizia di reato. Gli animali sequestrati saranno affidati alle cure di un centro specializzato convenzionato con il Comune di Niscemi.