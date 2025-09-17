Da Catania partirà una nuova ondata di navi verso Gaza: «Lì emergenza umanitaria e crimine politico»

17/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Due iniziative, una flottiglia, una missione. La Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza uniscono le forze in un’unica flottiglia per «sfidare l’assedio illegale e mortale imposto da Israele a Gaza». Un’alleanza che riunisce due iniziative globali guidate da cittadini, con un impegno condiviso per la giustizia e la solidarietà con il popolo palestinese. Il 24 settembre entrambe le iniziative lanceranno una nuova ondata di navi civili verso Gaza che partiranno da Catania, dopo le prime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che sono adesso in viaggio verso le coste della Palestina.

Prosegue così un’eredità di resistenza iniziata con il Free Gaza Movement nel 2008 e con le missioni della Ffc dal 2010. «Navighiamo perché le potenze mondiali rendono possibile l’assedio illegale di Israele.
Navighiamo per spezzarlo, per sfidare la complicità e per affermare i diritti dei palestinesi a Gaza». La collaborazione tra le due realtà affonda le radici in anni di esperienza e di organizzazione dal basso. «Unendo sicurezza marittima, difesa legale e comunicazione, rafforziamo coordinamento, sicurezza,
messaggi e impatto globale per affrontare ciò che governi, aziende e istituzioni hanno abbandonato: fermare il genocidio, resistere all’apartheid e chiedere responsabilità secondo il diritto internazionale».

«Navighiamo – aggiungono – perché il silenzio è tradimento. Navighiamo perché Gaza deve vivere. Navighiamo perché la Palestina deve essere libera. L’assedio illegale di Israele su Gaza è sia un’emergenza umanitaria sia un crimine politico. Gaza viene annientata – sottolineano – e il suo popolo deliberatamente affamato, bombardato e cancellato da Israele e dai suoi alleati. I bambini muoiono di fame e malattie, privati di cibo, acqua pulita, medicine e del diritto fondamentale a vivere con dignità».

Dal 7 ottobre del 2023, «l’assalto genocida di Israele ha trasformato un blocco già soffocante in una catastrofe. Eppure – fanno notare – i nostri governi continuano ad armare, finanziare e trarre profitto da questo orrore. Non possiamo aspettare permessi. Non possiamo aspettare leader che hanno scelto la
complicità al posto dell’umanità. L’urgenza richiede non una nave, ma ondate di navi. I recenti attacchi armati di Israele contro le navi della Ffc (Conscience, Madleen e Handala) hanno acceso una risposta mondiale. Decine di barche da tutto il globo si sono unite alla Global Sumud Flotilla, dimostrando che – concludono – la richiesta di spezzare l’assedio illegale di Israele a Gaza non può essere messa a tacere né fermata».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]