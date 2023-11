Lampedusa, un altro naufragio in pochi giorni: muore una 26enne, si cercano ancora i dispersi

Un secondo naufragio a 28 miglia a sud di Lampedusa dove, la sera dello scorso 21 novembre, si è registrato anche un decesso. Non ce l’ha fatta una ragazza di 26 anni, originaria della Costa d’Avorio, che sarebbe finita in acqua dopo che il barchino sul quale si trovava è colato a picco. Nonostante il tempestivo soccorso per la giovane era già troppo tardi. Insieme alla donna viaggiavano altri 46 naufraghi che sono stati tutti salvati dalla guardia di finanza.

Il primo naufragio si è verificato davanti a Capo Ponente la sera del 20 novembre scorso: in quell’occasione a perdere la vita è stata una bimba di appena due anni, mentre non sarebbero ancora emersi aggiornamenti sugli otto dispersi, tra cui anche bambini. Intanto, dopo gli sbarchi delle ultime ore, l’hotspot di Lampedusa al momento starebbe accogliendo oltre 1.200 persone. Nel complessivo si contano 88 persone a bordo di due diversi barchini, approdate sull’isola tra la scorsa notte e stamattina.