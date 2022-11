Nasconde la droga nelle mutande. Carabinieri arrestano un pusher in via Stella Polare

La droga nascosta negli slip e lo spaccio a bordo del suo scooter. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania-squadra Lupi hanno arrestato un pusher 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, pregiudicato, gestiva la sua attività in via Stella Polare nel quartiere San Cristoforo ed è stato trovato in possesso di due involucri di carta argentata contenti marijuana e 5 bustine di cellophane nelle mutande con la stessa sostanza.