Foto di Dario De Luca

I cento milioni di euro stanziati per le tre regioni colpite dal maltempo «servono essenzialmente per far fronte alle prime spese sostenute dai comuni. Cioè la rimozione dei detriti e il ripristino della funzionalità di alcuni servizi essenziali». Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. A margine del Consiglio dei ministri che ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria.

«Non appena dalle regioni arriverà un quadro dettagliato dei danni – ha chiarito Musumeci – potremo procedere all’ulteriore stanziamento che invece servirà alla ricostruzione. Quindi aspettiamo questo lavoro, che è affidato essenzialmente ai tecnici delle tre regioni. In seguito, verrà adottato un provvedimento interministeriale perché su questo tema della ricostruzione interverranno più ministeri: interverranno quello Infrastrutture, dell’Agricoltura, dell’Interno, del Lavoro, il ministero delle Imprese, della Coesione, delle Politiche del mare e del Turismo».