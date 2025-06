Catania: venditori ambulanti multati e 200 chili di ortofrutta sequestrati

Venditori ambulanti multati a Catania e oltre 200 chili di ortofrutta sequestrati. L’operazione di controllo da parte della polizia ha interessato diverse zone del capoluogo etneo e ha portato a quasi 11mila euro di multe a sei venditori ambulanti per violazione delle normative vigenti. In particolare, le verifiche degli agenti si sono concentrate nel quartiere San Berillo Vecchio, con via Sturzo, via Di Prima e piazza della Repubblica, nella zona della stazione centrale, via VI Aprile, piazza Dei Martiri e piazza Giovanni XXIII, la zona di viale Africa con piazza Galatea, il quartiere Barriera con via Del Bosco, il quartiere Picanello con via Principe Nicola e il quartiere Librino lungo il viale Grimaldi.

Nel corso dei controlli, si è proceduto anche al sequestro di 200 chili di prodotti ortofrutticoli, tra frutta e verdura, che poi sono stati donati in beneficenza alla Caritas di Catania. Nello specifico, gli agenti hanno sanzionato un ambulante di piazza Dei Martiri per l’assenza dei requisiti professionali, contestando una sanzione di 3098 euro, e per la mancata concessione del suolo pubblico con una multa di 173 euro, con il sequestro della merce esposta per la vendita. Un altro venditore, in via VI Aprile, è stato sanzionato, oltre che per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, per le trasformazioni di licenza da itinerante a posto fisso, con sanzioni per 481 euro.

In piazza Galatea e in via Principe Nicola, invece, sono stati individuati due abusivi mentre vendevano piante, frutta e verdura senza requisiti professionali con l’elevazione rispettivamente di due distinte sanzioni per un importo totale di 6196 euro e per occupazione di suolo pubblico con sanzioni complessive di 346 euro. Durante gli accertamenti in via Principe Nicola è stato sanzionato un altro ambulante per la mancata concessione del suolo pubblico. A Librino, in viale Grimaldi, è stato sanzionato il titolare di un chiosco-bar per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per le trasformazioni di licenza da itinerante a posto fisso con sanzioni per 481 euro. La struttura è stata sequestrata.