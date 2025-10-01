È morto il viceallenatore della squadra di calcio di Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Leo Scaffidi aveva 62 anni. Componente dello staff tecnico della squadra di calcio, l’uomo sarebbe caduto mentre stava cercando di scavalcare il cancello d’ingresso dello stadio comunale. Leo Scaffidi era il viceallenatore della polisportiva Gioiosa.

L’incidente in cui è morto il viceallenatore di calcio

Secondo quanto è stato ricostruito finora, il 62enne sarebbe morto a causa di una caduta accidentale. Nel primo pomeriggio di oggi, l’uomo avrebbe deciso di scavalcare. A un certo punto, però, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto. Sul posto sono stati chiamati e sono intervenuti i soccorsi. Gli operatori sanitari, però, non hanno potuto che constatare il decesso dovuto alle ferite e ai traumi riportati in seguito alla caduta.

Le indagini

All’ingresso dello stadio di Gioiosa Marea sono arrivati anche i carabinieri. I militari hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Al momento, l’ipotesi è che si sia trattato di un incidente, di una caduta accidentale. I carabinieri hanno anche informato l’autorità giudiziaria. La procura di Patti ha disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Messina per l’autopsia e il sequestro dell’impianto sportivo per consentire gli accertamenti del caso. Sono infatti in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.