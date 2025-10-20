Morto uno dei migranti ricoverati dopo arrivo a Lampedusa

Ricoverato ieri al Sant’Antonio Abate di Trapani, dov’era giunto da Lampedusa in elicottero, stamattina è morto uno dei cinque migranti con grave crisi respiratoria dovuta all’inalazione di idrocarburi nella stiva del barcone sul quale viaggiavano 91 persone, due delle quali trovate morte al momento del soccorso. I migranti erano stati portati nell’isola delle Pelagie. Ventuno di loro accusavano crisi respiratoria e per cinque – in gravi condizioni – è stato deciso il trasporto in elisoccorso a Trapani, Sciacca, Palermo e Agrigento. Sedici sono in osservazione al Poliambulatorio di Lampedusa.

