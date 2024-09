Rissa durante la festa della patrona nel Ragusano: un morto e due feriti

Un morto e due feriti. È il bilancio della rissa avvenuta ieri sera poco dopo le 20 a Santa Croce di Camerina, in provincia di Ragusa, durante i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia. La vittima è un giovane di 21 anni di origine tunisina. Il ragazzo sarebbe stato colpito da una coltellata al petto, subito si sarebbe accasciato al suolo e sarebbe deceduto poco dopo.

Secondo quanto emerso finora nel corso delle indagini, durante la violenta aggressione tra un gruppo di persone sarebbero stati usati un coltello e forse un’altra arma da taglio. Al momento, le investigazioni si stanno concentrando per identificare le persone, circa una dozzina, coinvolte che sarebbero tutte di origine tunisina. Le indagini sono condotte dai carabinieri che avrebbero già individuato la persona che ha sferrato la coltellata.

Sull’asfalto tra via Garibaldi e via Giardino, a due passi dai locali e dai ristoranti affollati, è rimasto il corpo senza vita di un 21enne. Di lì a poco sono stati condotti al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa altri due giovani uomini. Un uomo con una ferita alla mano è stato già dimesso stanotte e portato via dai carabinieri in manette; un altro, invece, è ancora ricoverato in ospedale in osservazione e piantonato con una importante ferita da arma da taglio alla testa. Secondo quanto riferito dagli operatori sanitari, il ferito non sarebbe in pericolo di vita. La vittima è stata portata all’obitorio del cimitero di Ragusa dove dovrebbe essere eseguita l’autopsia.