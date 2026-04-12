foto generata con l'intelligenza artificiale

Incidente mortale nel Palermitano: perde la vita un 18enne, ferito un 14enne

12/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzo di 18 anni, Amedeo D’amico, è morto in un incidente stradale tra Misilmeri e Portella di Mare, in provincia di Palermo. Il giovane alla guida di uno scooter elettrico si è scontrato con un’auto in via Nazionale.

Auto ribaltata, ferito un 14enne

Ferito in modo grave un ragazzo di 14 anni, a bordo del mezzo della vittima, ricoverato all’ospedale dei Bambini a Palermo. Ferito anche il conducente dell’auto, che si è ribaltata. Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente in cui è morto un ragazzo in provincia di Palermo

La dinamica dello scontro tra i due mezzi non è ancora stata accertata. Secondo quanto emerso finora, potrebbe trattarsi di uno scontro frontale o di un tamponamento mentre entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Villabate

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
Leggi la notizia

Un ragazzo di 18 anni, Amedeo D’amico, è morto in un incidente stradale tra Misilmeri e Portella di Mare, in provincia di Palermo. Il giovane alla guida di uno scooter elettrico si è scontrato con un’auto in via Nazionale. Auto ribaltata, ferito un 14enne Ferito in modo grave un ragazzo di 14 anni, a bordo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Oroscopo del mese di aprile 2026
di

Ad aprile non si dorme mica, parola dell’oroscopo del mese 2026. Per quanto possa essere dolce, in quesi giorni i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – rinascono con Urano favorevole. I segni di terra godranno dei favori di Venere e della Luna, quindi amore e sentimento per Toro, Vergine e Capricorno. I segni […]

Business in chiaro

Agroalimentare, 70 milioni per la filiera: oltre la materia prima, cosa prevede il bando SRD13
di

Se negli ultimi anni l’agricoltura ha puntato molto sull’innovazione in campo, una delle sfide oggi più importanti riguarda ciò che accade dopo la produzione: trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ed è proprio sui passaggi della filiera agroalimentare che interviene il bando SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze