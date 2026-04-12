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Un ragazzo di 18 anni, Amedeo D’amico, è morto in un incidente stradale tra Misilmeri e Portella di Mare, in provincia di Palermo. Il giovane alla guida di uno scooter elettrico si è scontrato con un’auto in via Nazionale.

Auto ribaltata, ferito un 14enne

Ferito in modo grave un ragazzo di 14 anni, a bordo del mezzo della vittima, ricoverato all’ospedale dei Bambini a Palermo. Ferito anche il conducente dell’auto, che si è ribaltata. Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente in cui è morto un ragazzo in provincia di Palermo

La dinamica dello scontro tra i due mezzi non è ancora stata accertata. Secondo quanto emerso finora, potrebbe trattarsi di uno scontro frontale o di un tamponamento mentre entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Villabate.