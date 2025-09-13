Messina, è morto il 13enne caduto con il monopattino

Foto di KristofTopolewski

È morto Francesco Pantano, un ragazzino di 13 anni vittima di un incidente in monopattino giovedì sera nel rione Giostra e Messina. Dopo due giorni nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico, dove era stato ricoverato in condizioni disperate, il cuore del ragazzino questa mattina ha smesso di battere. La vittima era stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo la caduta avvenuta nelle vicinanze della rotonda adiacente alla sede Amam sul viale Giostra. Il suo stato clinico aveva richiesto l’immediato intervento dei soccorritori del servizio di emergenza. La sequenza degli eventi che ha portato all’incidente è ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale.