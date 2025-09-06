Messina, 13enne cade dal monopattino: ricoverato in gravissime condizioni

Un ragazzino di 13 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Messina dopo essere caduto da un monopattino. L’incidente si è verificato ieri sera nella rotatoria del viale Giostra. Dopo l’incidente, di cui è ancora in corso l’esatta ricostruzione, l’adolescente è stato trasportato all’ospedale Policlinico di Messina dove è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata. Il 13enne, al momento, è tenuto in coma farmacologico ed è costantemente monitorato dai medici. Intanto proseguono gli accertamenti della polizia municipale per chiarire la dinamica di quanto accaduto. 

