Foto di Mareamico Agrigento

È morto l’ex proprietario di una porzione di Scala dei Turchi. L’agrigentino Ferdinando Sciabarrà era un avvocato, già dipendente della Camera di commercio di Agrigento. Morto oggi, fino al 2023 è stato proprietario di una parte della Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca di Realmonte (nell’Agrigentino).

Morto l’ex proprietario di una parte di Scala dei Turchi

L’uomo, tre anni fa, dopo un lungo braccio di ferro burocratico e legale aveva deciso di donare la propria particella al Comune di Realmonte. Restituendo così pienamente la natura di bene pubblico all’area ogni anno visitata da migliaia di turisti e aprendo così a un percorso di valorizzazione e tutela.

Le parole dell’ex sindaca di Realmonte

«Porterò per sempre con gratitudine il suo ricordo, poiché con grande generosità ha contribuito a determinare il futuro di Realmonte e una migliore tutela pubblica della Scala dei Turchi». Sono queste le prime parole dopo la morte di Sciabarrà dell’ex sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca, che all’epoca dei fatti si occupò della vicenda.