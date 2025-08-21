Un malore mentre faceva il bagno a mare. Sarebbe questa la causa del decesso di un uomo alla Playa di Catania, secondo quanto riferito dai carabinieri. Intervenuti insieme ai sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma senza successo. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica.
Muore mentre fa il bagno alla Playa di Catania: forse un malore
