Carlentini, morto a 33 anni l’ex consigliere comunale Paolo Nigro: «Un giovane attivo come pochi»

È morto a 33 anni l’ex consigliere comunale di Carlentini Paolo Nigro. Il giovane, che era stato impegnato in politica con il Movimento cinque stelle nel paese in provincia di Siracusa, viveva a Lentini. Un decesso improvviso quello del giovane, avvenuto questa notte, che ha sconvolto entrambe le comunità del Siracusano.

Laureato in Scienze e tecnologie agrarie, Paolo Nigro da anni si occupava anche di sociale e che si era candidato a sindaco a Carlentini. «Ci ha lasciato una persona straordinaria, un ragazzo come pochi. Ci stringiamo al dolore della famiglia» è il messaggio di cordoglio del locale M5s.

Anche i deputati regionali pentastellati hanno voluto esprime delle parole per il giovane: «Siamo addolorati – commenta il capogruppo del M5s all’Ars Antonio De Luca – Fa specie doverne parlare al passato, ricordando il suo grande attivismo, competenza e amore per la sua comunità. Siamo vicini ai familiari di Paolo e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo per le sue indiscusse doti umane».