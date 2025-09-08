Foto di Arianna Flacco

Precipita da un’impalcatura nel Catanese: morto un operaio di 53 anni

08/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un operaio di 53 anni (S.S. sono le sue iniziali) è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Riposto, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – residente a Santa Venerina (nel Catanese) – era impegnato, insieme a un collega, nei lavori di ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia. A un certo punto, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato da un’impalcatura – da un’altezza di oltre otto metri – perdendo la vita sul colpo.

L’incidente è avvenuto in uno stabilimento industriale in contrada Rovettazzo, a Riposto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e anche con l’elisoccorso e i carabinieri. È stato richiesto l’intervento dello Spresal e del Nil per provare a ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le eventuali responsabilità di questo ennesimo incidente sul lavoro. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Catania, sono ancora in corso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]