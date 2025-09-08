Precipita da un’impalcatura nel Catanese: morto un operaio di 53 anni

Foto di Arianna Flacco

Un operaio di 53 anni (S.S. sono le sue iniziali) è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Riposto, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – residente a Santa Venerina (nel Catanese) – era impegnato, insieme a un collega, nei lavori di ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia. A un certo punto, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato da un’impalcatura – da un’altezza di oltre otto metri – perdendo la vita sul colpo.

L’incidente è avvenuto in uno stabilimento industriale in contrada Rovettazzo, a Riposto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e anche con l’elisoccorso e i carabinieri. È stato richiesto l’intervento dello Spresal e del Nil per provare a ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le eventuali responsabilità di questo ennesimo incidente sul lavoro. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Catania, sono ancora in corso.