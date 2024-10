Morto Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Sicilia. Aveva 59 anni.

È morto a 59 anni Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo, colto da un problema cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Qualche settimana fa aveva aperto un altro albergo, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace. Il suo primo hotel nel capoluogo fu l’Hotel Posta.

«Ho appreso con sgomento della prematura scomparsa del presidente di Federalberghi e vicepresidente della federazione siciliana Nicola Farruggio – dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – Negli anni il presidente Farruggio ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante con cui dialogare per il miglioramento del settore ricettivo di Palermo e con cui confrontarsi per rendere la nostra città sempre più attrattiva. Il mio pensiero in questo momento di dolore va alla sua famiglia, alla quale rivolgo il cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale».

«La notizia della sua morte improvvisa lascia un vuoto incolmabile non solo a Palermo, ma in tutta la nostra regione – le parole del presidente della Regione, Renato Schifani – dove Nicola era ben noto e rispettato per il suo costante impegno a favore della categoria e per il suo lavoro volto a migliorare l’offerta ricettiva della nostra terra. A nome della Regione le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.