Vito Gaiezza

È morto a 63 anni il musicista e compositore Franco Vito Gaiezza. Docente di organo al Conservatorio di Ribera, era nato a Roma nel 1962. Rimasto orfano, era stato adottato dal maestro e compositore pianista Ettore Gaiezza. Per ironia della sorte, a soli 10 anni, Vito rimase orfano per la seconda volta a causa della morte del padre adottivo. Allevato dalle zie acquisite, era diventato un grande esecutore all’organo, nonché geniale compositore.

La sua morte improvvisa per infarto, ospite di un amico a Parma, città dove era in procinto di un ricovero, ha spinto i suoi tanti amici ad organizzare una raccolta fondi per riportare le sue spoglie a Palermo dove seppellirlo. «Facciamo un appello al sindaco di Palermo Roberto Lagalla affinché copra le spese del trasporto della salma e della sepoltura di un grande artista della nostra città» afferma il giornalista Antonio Ortoleva, amico da sempre di Gaiezza.