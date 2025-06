Un altro morto sul lavoro in Sicilia: grave incidente in un’azienda agricola di Noto

Incidente mortale sul lavoro, a Noto, nel siracusano. La vittima è un autotrasportatore residente a Biancavilla, nel catanese. Lo rende noto la Cgil di Catania, sottolineando in una nota che non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, che sarebbe avvenuto all’interno di un’azienda agricola. Il sindacato «esprime il proprio cordoglio ai familiari e ai colleghi della vittima, Carmelo Magistro. Il nostro impegno non si è mai fermato e non si fermerà mai affinché i luoghi di lavoro, e i contesti in cui i lavoratori e le lavoratrici operano, siano resi quanto più sicuri possibili secondo le norme di legge».