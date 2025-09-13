Palermo, investì e uccise una donna: centauro morto in ospedale

È morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo Gaetano Scaffidi, il 51enne che a bordo di uno scooter il 26 agosto scorso aveva investito Anna Maria Romano sul lungomare Cristofaro Colombo a Palermo. La 65enne era già deceduta subito dopo l’incidente. L’uomo, invece, era stato ricoverato in gravi condizioni al trauma center.