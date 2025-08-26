Palermo, una 65enne travolta e uccisa da una moto sul lungomare

Tragedia sul lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura di Palermo. Una donna di 65 anni è morta dopo essere stata investita da una moto nei pressi dello stabilimento balneare La Marsa. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era appena uscita dallo stabilimento quando è stata centrata da un motociclista di 51 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla senza successo. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.