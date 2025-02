Favara, incendio in una casa abbandonata: morto un senzatetto che si era riparato dentro

Un operaio di 60 anni, Angelo Sicilia, è morto nell’incendio di una vecchia abitazione in via Nino Bixio, nel centro storico di Favara (in provincia di Agrigento). Stando alle prime informazioni, l’uomo era senza fissa dimora e trovava riparo di notte all’interno di diversi fabbricati abbandonati. Così avrebbe fatto anche la notte scorsa nell’immobile dove poi si sarebbe sviluppato l’incendio. Secondo quanto ricostruito finora, le fiamme sarebbero divampate a partire da una sigaretta che l’uomo stava fumando prima di addormentarsi. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.