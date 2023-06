È morto il fratello di Gessica Lattuca che era indagato per il suo omicidio. Indagini in corso

È morto Vincenzo Lattuca, il 43enne fratello di Gessica, la 27enne madre di quattro figli scomparsa da Favara (nell’Agrigentino) il 12 agosto del 2018. Appena una settimana fa, era stata diffusa la notizia che l’uomo era indagato con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere (che non è mai stato ritrovato) in concorso con ignoti della sorella. Stando a quanto emerso finora, Lattuca sarebbe deceduto nella serata di ieri dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nell’abitazione del padre, dove viveva. Il 43enne è morto prima di arrivare al Pronto soccorso di Agrigento. La procura agrigentina, con il reggente Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti per spaccio di droga e morte quale conseguenza di altro reato. L’ipotesi degli inquirenti, infatti, è che il decesso sia avvenuto per overdose.

Finito iscritto nel registro degli indagati mesi fa per l’omicidio e l’occultamento di cadavere della sorella – reati che, per l’accusa, avrebbe commesso insieme ad alcuni complici – Vincenzo Lattuca aveva negato ogni accusa davanti al pubblico ministero e agli uomini della squadra mobile. E sono proprio i poliziotti adesso a portare avanti anche le indagini sulla morte del 43enne nell’ambito dell’inchiesta per spaccio di droga e morte come conseguenza di altro reato. Il procuratore ha disposto l’autopsia sulla salma dell’uomo. Intanto, durante tutta la notte, gli agenti hanno ascoltato i familiari e ispezionato la casa del padre dove Vincenzo Lattuca viveva. La stessa abitazione in cui i Ris di Messina avevano trovato alcune tracce di sangue riconducibili a Gessica – motivo per cui il fratello era finito indagato – e dove la 27enne era stata la sera della scomparsa.