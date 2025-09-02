Foto di Emilio Fede su Facebook

È morto Emilio Fede: l’ex direttore del Tg4 aveva 94 anni

02/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È morto Emilio Fede. Il giornalista, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina) il 24 giugno del 1931, aveva 94 anni. Da diverso tempo ricoverato nella residenza San Felice di Segrate (nel Milanese), le condizioni di Fede si erano aggravate proprio negli ultimi giorni e già dal primo pomeriggio di oggi erano state definite «critiche». Dopo una carriera iniziata come inviato di guerra per la Rai negli anni Sessanta, Emilio Fede era stato anche direttore del Tg1. Questo prima di passare a Fininvest dove, dopo essere stato direttore di Studio Aperto (il telegiornale di Italia 1) su esplicita richiesta di Silvio Berlusconi, nel 1992 è direttore del Tg4. Una posizione che ha mantenuto per vent’anni, fino alle dimissioni presentate nel mese di marzo del 2012.

Emilio Fede è stato anche protagonista di una parabola giudiziaria che lo ha portato nel 2019 alla condanna definitiva nell’ambito del processo Ruby bis, per aver favorito la prostituzione di alcune ragazze spinte a partecipare alle cene del bunga bunga nelle residenze di Silvio Berlusconi, una pena scontata prima agli arresti domiciliari e poi ai servizi sociali. Tra le sue ultime apparizioni in pubblico, quella del 14 giugno 2023 ad Arcore, proprio per il funerale di Silvio Berlusconi.

