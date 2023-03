Morto camionista di Ramacca rimasto coinvolto in un incidente lungo l’autostrada Messina-Catania

«Amareggiato e addolorato». Sono le parole con cui il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, commenta la morte di un suo concittadino: il 33enne Vincenzo Catanese. L’uomo il 16 febbraio scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lungo l’autostrada Messina-Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre. Il sinistro aveva coinvolto due mezzi pesanti. Quello guidato dal 33enne di Ramacca – che trasportava cassette per la frutta – e un’autocisterna. Catanese venne portato via in elisoccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro. L’arteria per diverse ore era rimasta chiusa al traffico veicolare.

«Questo ragazzo – continua il sindaco in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Ramacca – ha perso la vita peraltro mentre spendeva le proprie energie per lavorare. A tutta la famiglia Catanese vanno le mie più sentite condoglianze. La perdita di un giovane è un tragedia che ricade sempre su tutti».