Un 58enne è stato trovato morto nelle campagne di Lentini, ipotesi malore dovuto al caldo

Francesco Di Stefano, 58 anni, pensionato ed ex agricoltore originario di Palagonia, in provincia di Catania, è stato trovato morto nel proprio podere in contrada Serravalle, una zona agricola alle porte di Lentini. Il corpo è stato scoperto all’alba da alcuni contadini della zona, che hanno immediatamente dato l’allarme contattando i carabinieri della stazione locale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere stato colto da un infarto, verosimilmente aggravato dalle alte temperature che in questi giorni stanno interessando tutta la Sicilia orientale. Sul posto è intervenuto il medico legale, su disposizione della procura, per effettuare un primo esame esterno della salma. Il corpo di Di Stefano è stato successivamente trasferito all’obitorio dell’ospedale di Lentini, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali approfondimenti.