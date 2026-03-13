È morto a 94 anni Bruno Contrada, l’ex agente del Sisde, i servizi segreti italiani, accusato di collaborare anche con Cosa Nostra e poi scagionato. A darne notizia è l’agenzia di stampa Agi, da fonti familiari. Il decesso sarebbe avvenuto ieri sera, poco prima di mezzanotte. I funerali si terranno sabato a Palermo. Arrestato la mattina della vigilia di Natale del 1992, Contrada viene condannato a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Quando li ha praticamente scontati – tra carcere e domiciliari -, interviene la Corte europea dei diritti dell’uomo e revoca la condanna. Secondo la corte internazionale, all’epoca dei fatti contestati a Contrada, il reato di concorso esterno non sarebbe stato «chiaro, né prevedibile». Stabilendo anche il via anche ai risarcimenti.

Le accuse dopo la strage di via D’Amelio

«C’è il dottor Contrada che è a disposizione della mafia», diceva il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, coinvolgendo l’ex agente nelle trame che hanno portato alla strage di via D’Amelio. Un nome, quello di Contrada, che si incrocia in più racconti con quelli dei giudici uccisi dalla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tra presunti incontri e riferiti sospetti dei due sull’ex agente, raccontati da varie fonti ma difficili da riscontrare. Nei giorni immediatamente successivi alla morte di Borsellino e della sua scorta, viene riferito al magistrato Antonio Ingroia – che assumerà l’accusa nei confronti dell’ex 007 – «che era stata notata, rilevata e accertata la mia presenza sul luogo della strage – racconta lo stesso Contrada – qualche attimo dopo la deflagrazione». Ma attraverso un passaparola di fonti di seconda mano.

La difesa di Bruno Contrada

Solo uno degli esempi, secondo l’ex agente, di racconti poco circostanziati su cui si sarebbe basata la sua condanna. «Tutte invenzioni di efferati criminali pagati dallo Stato – ha sempre risposto Contrada, dichiarandosi innocente -, capaci anche di passare sul cadavere della madre per avere la libertà. Oppure le accuse gli sono state suggerite da uomini che non voglio qualificare». Che pure Contrada ha messo nero su bianco, in un lungo elenco di nomi – tra pentiti, ex colleghi e professionisti della giustizia – in un esposto di 61 pagine presentato nel 2007.