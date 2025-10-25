Foto di carabinieri

Ancora un morto sul lavoro nelle campagne siciliane: si tratta di un bracciante agricolo di 67 anni. Il fatto è avvenuto a Licata, in provincia di Agrigento, dove ha perso la vita un bracciante di 67 anni, di origine romena e residente nella stessa città. L’uomo è stato travolto da un autocarro all’interno di un fondo agricolo, durante le operazioni di lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo, un 25enne anche lui straniero e ingaggiato in nero, durante una manovra non si sarebbe accorto del collega, investendolo accidentalmente.

Aperta un’inchiesta e sequestrato il veicolo

Sul luogo dove è morto il bracciante sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità, disponendo il sequestro del corpo e del veicolo coinvolto. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.