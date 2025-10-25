Foto di carabinieri

Morto un bracciante nelle campagne di Licata, travolto e ucciso da un autocarro

25/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora un morto sul lavoro nelle campagne siciliane: si tratta di un bracciante agricolo di 67 anni. Il fatto è avvenuto a Licata, in provincia di Agrigento, dove ha perso la vita un bracciante di 67 anni, di origine romena e residente nella stessa città. L’uomo è stato travolto da un autocarro all’interno di un fondo agricolo, durante le operazioni di lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo, un 25enne anche lui straniero e ingaggiato in nero, durante una manovra non si sarebbe accorto del collega, investendolo accidentalmente.

Aperta un’inchiesta e sequestrato il veicolo

Sul luogo dove è morto il bracciante sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità, disponendo il sequestro del corpo e del veicolo coinvolto. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Valverde, uomo accoltellato dal cognato in una panineria
Leggi la notizia

Ancora un morto sul lavoro nelle campagne siciliane: si tratta di un bracciante agricolo di 67 anni. Il fatto è avvenuto a Licata, in provincia di Agrigento, dove ha perso la vita un bracciante di 67 anni, di origine romena e residente nella stessa città. L’uomo è stato travolto da un autocarro all’interno di un […]

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]