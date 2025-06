Siracusa, trovato morto l’anziano scomparso da una clinica

Un uomo di 79 anni, ricoverato nella casa di cura Villa Salus di Siracusa, è stato trovato nella zona commerciale di contrada Spalla, nel territorio di Melilli, nel Siracusano. Un luogo non lontano dalla clinica in cui l’anziano era ricoverato, circa un chilometro di distanza. Quando è stato ritrovato, intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio, il 79enne era già in un pessimo stato di salute ed è morto poco dopo. Le ricerche dell’anziano scomparso dalle notte precedente, attivate questa mattina dalla prefettura, hanno coinvolto carabinieri, volontari della Protezione civile e vigili del fuoco.

In particolare, è stato richiesto anche l’intervento del nucleo Tas, specializzato nella ricerca di persone disperse, con le unità cinofile e un elicottero proveniente da Catania. Dopo il ritrovamento, sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma non hanno potuto che constatare il decesso del 79enne. Sul caso la procura ha aperto un’inchiesta e sono in corso delle indagini che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, le cause della morte e le eventuali responsabilità.