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É di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, tra Sciacca e Ribera. Le vittime, secondo le prime informazioni, viaggiavano a bordo di un mezzo a due ruote che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una macchina. L’automobile è finita fuori strada e si è ribaltata. Al momento, come comunica Anas, è stato istituito un senso unico alternato. Sul posto è presente la polizia stradale e i mezzi di soccorso.