Scomparso a 90 anni l’ex senatore Sebastiano Burgaretta. Ex esponente della Dc

Morto all’età di 90 anni l’ex senatore Sebastiano Burgaretta. Originario di Avola, in provincia di Siracusa, è stato uno dei punti di riferimento della politica della provincia e della Democrazia Cristiana. Dal 1971 al 1976 assessore ai lavori pubblici ad Avola, mentre dal 1976 al 1992 è stato sindaco. Dal 1986 al 2006 deputato regionale all’Ars, prima con la Dc, poi con il Centro Cristiano Democratico e infine con l’Udc. Il 6 ottobre 2009, in seguito alle dimissioni di Salvatore Cintola gli subentra e viene eletto senatore. Aderisce alla componente del Movimento per le Autonomie del Gruppo misto. Il 13 dicembre 2010, in dissenso dall’Mpa, vota la fiducia al governo Berlusconi, pertanto viene espulso dal partito e il 28 dicembre 2010 aderisce al Popolo della Libertà.