Morta anche la ragazza dell’incidente avvenuto lungo la statale 115 Noto-Rosolini

Dopo Diego Lauria ha perso la vita anche Larissa Venezia, la 30enne originaria di Piazza Armerina coinvolta nei giorni scorsi in un incidente stradale lungo la strada statale 115 Noto-Rosolini. La donna viaggiava a bordo di una moto insieme al proprio fidanzato -erano entrambi infermieri – quando è avvenuto lo scontro con una macchina con alla guida una 72enne. Venezia, apparsa subito in gravi condizioni, era stata trasferita in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania. Adesso gli organi della giovane verranno donati.

Dopo la morte della 30enne il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha proclamato il lutto cittadino: «In segno di tributo per la tragica dipartita della nostra giovane concittadina, Larissa Venezia, abbiamo appena proclamato il lutto cittadino – si legge in una nota – Bandiere a mezz’asta e sospensione delle pubbliche attività. L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia».