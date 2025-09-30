Foto di MeridioNews

A Mascali una donna di 55 anni è caduta dal balcone della propria abitazione, al secondo piano di una palazzina. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava su una scala a forbice per pulire i vetri quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Sul posto i sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove la 55enne è stata ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.