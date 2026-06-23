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Monreale e Bagheria, trovate oltre 100 dosi di crack: due arresti

23/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Arresti a Monreale e Bagheria, nel Palermitano, con sequestro di oltre 100 dosi di crack. In uno dei controlli su strada, a Monreale, i carabinieri hanno fermato un 28enne alla guida di uno scooter a Monreale. Il nervosismo del guidatore, ha spinto i militari a chiedere l’intervento dell’unità cinofila, trovando 12 dosi di crack. Nascoste sia nel più scontato vano sottosella, che in un più ingegnoso spazio ricavato nell’alloggiamento del fanale posteriore del mezzo. Trovate e sequestrate anche 9 schede sim, la cui provenienza il ragazzo non è stato in grado di spiegare. Verranno adesso controllate per capire se usate per gestire lo spaccio. A Bagheria, intanto, i militari hanno perquisito un 19enne del luogo e i locali di casa sua, trovando 121 dosi di crack – per un totale di quasi 30 grammi – e 490 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati.

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