Mondello, rubano due cellulari in un lido ma vengono visti: una denuncia e un arresto

Da un lato le verifiche dei carabinieri sulle attività commerciali, dall’altro la polizia a cercare di impedire i furti ai bagnanti. Complici le vacanze, i controlli delle forze dell’ordine panormite si concentrano sul quartiere balneare di Mondello. Dove, nelle ultime ore, un 24enne palermitano è stato arrestato per furto in concorso. Insieme a un complice – raggiunto da una denuncia -, avrebbe tentato di rubare due cellulari, sottraendoli dagli zaini di altrettanti bagnanti, che stavamo trascorrendo una giornata di mare in un lido della zona del lungomare Cristoforo Colombo. Ma sono stati notati da altre persone vicine, le quali hanno chiamato il numero unico di emergenza 112, allertando una pattuglia. Uno dei due ladri è stato subito fermato, mentre l’altro – il 24enne arrestato – è stato rintracciato mentre provava ad allontanarsi a bordo di un autobus urbano. Scoperto dai poliziotti e costretto a scendere dal mezzo, il giovane ha provato a lanciare una busta con uno dei due telefoni rubati ma, anche questa volta, la discrezione non è stata dalla sua. Portati in commissariato e perquisiti alla ricerca del secondo cellulare, i poliziotti hanno scoperto il secondo apparecchio telefonico addosso sempre al 24enne, nascosto nella scarpa. Il giovane è stato quindi arrestato, mentre il complice denunciato.