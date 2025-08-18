Mondello, rubano due cellulari in un lido ma vengono visti: una denuncia e un arresto

18/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Da un lato le verifiche dei carabinieri sulle attività commerciali, dall’altro la polizia a cercare di impedire i furti ai bagnanti. Complici le vacanze, i controlli delle forze dell’ordine panormite si concentrano sul quartiere balneare di Mondello. Dove, nelle ultime ore, un 24enne palermitano è stato arrestato per furto in concorso. Insieme a un complice – raggiunto da una denuncia -, avrebbe tentato di rubare due cellulari, sottraendoli dagli zaini di altrettanti bagnanti, che stavamo trascorrendo una giornata di mare in un lido della zona del lungomare Cristoforo Colombo. Ma sono stati notati da altre persone vicine, le quali hanno chiamato il numero unico di emergenza 112, allertando una pattuglia. Uno dei due ladri è stato subito fermato, mentre l’altro – il 24enne arrestato – è stato rintracciato mentre provava ad allontanarsi a bordo di un autobus urbano. Scoperto dai poliziotti e costretto a scendere dal mezzo, il giovane ha provato a lanciare una busta con uno dei due telefoni rubati ma, anche questa volta, la discrezione non è stata dalla sua. Portati in commissariato e perquisiti alla ricerca del secondo cellulare, i poliziotti hanno scoperto il secondo apparecchio telefonico addosso sempre al 24enne, nascosto nella scarpa. Il giovane è stato quindi arrestato, mentre il complice denunciato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Ribera, lite tra vicini finisce in sparatoria: ferito il paciere
Leggi la notizia

Da un lato le verifiche dei carabinieri sulle attività commerciali, dall’altro la polizia a cercare di impedire i furti ai bagnanti. Complici le vacanze, i controlli delle forze dell’ordine panormite si concentrano sul quartiere balneare di Mondello. Dove, nelle ultime ore, un 24enne palermitano è stato arrestato per furto in concorso. Insieme a un complice […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]