«Abbiamo ricevuto l’attesa convocazione dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini». A comunicare la notizia a MeridioNews è Salvatore Bella, segretario del comitato Trasportatori siciliani.

Fissato l’incontro dei trasportatori siciliani con il ministro Salvini

L’appuntamento dei trasportatori siciliani con il ministro Salvini è già stato fissato per mercoledì 22 aprile al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Sottoporremo al ministro le criticità tutte siciliane e – precisa Bella – proporremo le nostre soluzioni. Confidiamo in un risultato concreto, sia a breve termine che a lungo termine».

Il fermo è sospeso

«Ringraziamo i rappresentanti politici siciliani e tutte le istituzioni che si sono attivate per raggiugere questo primo importante risultato». In particolare, i ringraziamenti del segretario del comitato Trasportatori siciliani per l’incontro con Salvini vanno «all’onorevole Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars e al vicepresidente della Regione Luca Sammartino. Ma anche ai prefetti dell’isola e alla Digos. Un ringraziamento – aggiunge Bella – anche a Giovanni Arena, amministratore del gruppo Arena. Permane lo stato di agitazione – conclude – in attesa dell’esito dell’incontro del 22 aprile. Il fermo è pertanto sospeso con effetto immediato».