Un incendio in un edificio di quattro piani a Catania. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi all’interno di uno stabile che si trova in via Giovanni Prati al civico 35, nel quartiere di Picanello del capoluogo etneo.

L’intervento per un incendio in un edificio a Catania

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Arrivati nell’edificio interessato dall’incendio a Catania, i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme. Secondo quanto è emerso da una prima ricostruzione dei fatti, il rogo si sarebbe sprigionato al piano terra dello stabile. In particolare, le fiamme sarebbero partire dall’interno di un garage dove erano depositate masserizie varie.

Le persone evacuate

A supporto dei vigili del fuoco del comando provinciale, sono state inviate due autobotti e un’autoscala dalla sede centrale oltre a una autobotte del comune di Catania. Le uniche persone presenti nello stabile, sono state evacuate tramite l’autoscala e sono state affidate al personale sanitario del 118.

Accertamenti per le indagini

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. E, proprio per questo, oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche gli agenti della polizia che si sono occupati degli accertamenti che potrebbero essere utili per le indagini.