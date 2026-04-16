A Santa Maria di Licodia quattro auto in fiamme, si indaga

16/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio in cui sono state coinvolte quatto auto è divampato la scorsa notte a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. In particolare, le macchine interessate dal rogo erano tutte parcheggiate in via Vittorio Emanuele all’altezza del civici dal 197 al 203.

L’intervento per l’incendio della auto a Santa Maria di Licodia

Sul posto dell’incendio delle auto a Santa Maria di Licodia sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e anche i colleghi del comando provinciale di Catania. Spente le fiamme che avvolgevano le vetture, i pompieri hanno messo in sicurezza anche le abitazioni e le attività commerciali vicine. Non sono stati segnalati danni a persone.

Le indagini in corso

Le cause dell’incendio che ha interessato le quattro auto sono in corso di accertamento. Si è reso necessario anche l’intervento sul posto di una squadra dell’Enel per via di cavi elettrici coinvolti nel rogo. In via Vittorio Emanuele sono arrivati anche i carabinieri di Biancavilla che si sono occupati di tutti gli accertamenti del caso che potrebbero essere utili alle indagini.

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