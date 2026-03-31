Oroscopo del mese di aprile 2026

Ad aprile non si dorme mica, parola dell’oroscopo del mese 2026. Per quanto possa essere dolce, in quesi giorni i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – rinascono con Urano favorevole. I segni di terra godranno dei favori di Venere e della Luna, quindi amore e sentimento per Toro, Vergine e Capricorno. I segni di fuoco sono potenziatissimi dall’ammasso planetario in Ariete, con anche Leone e Sagittario alla ribalta. I segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – fanno i conti con Giove e le sue aspettative. Vediamo il mese, segno per segno, nella nostra rubrica astrologica.

Ariete

Il cielo di aprile 2026, per voi Ariete, promette molto bene e il vostro oroscopo lo conferma. I pianeti che affollano il vostro cielo sono desiderosi di accrescere il vostro ruolo lavorativo. Saturno è in azione da un po’ e, questo mese, arriverà anche Marte a dare man forte, quindi l’operatività sarà decisamente al top. L’arrivo di Marte coinciderà anche con una ritrovata passione e, mentre Venere passerà il mese in Toro, un sentimento si farà grande e consolidato, ma soprattutto chiaro e senza oscillazioni.

Toro

Bellissimo, per voi Toro, il mese di aprile che vede l’ingresso nei vostri gradi zodiacali della bella Venere, che illumina il vostro cielo e la vostra realtà affettiva. L’amore torna a essere protagonista, gli aspetti della Luna faranno sì che riusciate ad affrontare ogni più piccola paura e sarete in grado di parlarne con il partner. A lavoro si concretizzano i dati: ora potete valutare un andamento e comprendere che ciò che avete scelto si rivela sicuro e solido.

Gemelli

Per i Gemelli aprile 2026 sarà un mese epocale, parola del vostro oroscopo. Poiché il giorno 26 Urano arriva nei vostri gradi, per soggiornare la bellezza di 7 anni. Mentre Luna e Venere vi faranno un po’ sentire insicuri nei vostri rapporti personali, ecco che Urano porta quella grande novità e accelerazione che aspettavate da molto tempo. Qualcosa si consolida e, ancora una volta, sarete pronti a cambiare. Imboccherete le strade che vi porteranno al successo, anche se dovrete rimettere a posto molti ordini della vostra vita.

Cancro

Per voi Cancro, aprile 2026 sarà un mese di concentrazione su voi stessi e scavo introspettivo, con l’oroscopo che invita alla cura fisica e mentale. A fronte degli stress causati dai pianeti in quadratura – come Saturno, Sole e Nettuno -, a cui si aggiungerà pure Marte. Non sempre potrete contare sulla forza fisica e interiore di affrontare una mole di lavoro esorbitante. E che tende a distribuire le faccende in maniera confusa e disordinata. Niente paura: Venere e la Luna saranno a volte capricciose ma, altre volte, anche molto generose.

Leone

Ottimo mese per voi Leone: i trigoni poderosi di Saturno saranno un vero e proprio motore, che alimenterà la voglia di fare e vivere in maniera molto evidente. Tornerete a essere ambiziosi, ad avere un controllo sul lavoro davvero metodico e attento e molti di voi espanderanno responsabilità, titoli e prestigio. Mentre la vostra vita sentimentale langue un po’: Venere, dai capricci della quadratura in Toro, vi fa sentire, a volte, poca attenzione.

Vergine

Aprile è, per voi Vergine, il mese della rivelazione. Poiché tanti pianeti concorreranno a farvi vivere la vostra realtà senza filtri né veli. Le prospettive diventano realtà, incontrerete finalmente la materializzazione delle idee che sembrano avviare nuove dinamiche di rapporto. E nuove dimensioni della vostra vita, che sembrano volere costruire le evoluzioni che per tanto tempo avete aspettato. Più sicuri anche nel lavoro, dove le schiarite economiche fanno sperare per il meglio.

Bilancia

Aprile di certo non risolve tutti i problemi per voi Bilancia, ma sicuramente porta il cambio di Venere. Che non sarà più in opposizione ma scivolerà in Toro, cercando certezze, armonia e stabilità. Ma anche una grandissima possibilità di compiere le svolte necessarie. Quattro pianeti in opposizione, a cui si aggiungerà Marte, non depongono certamente per una calma piatta . Piuttosto per una pianificazione sistematica di dinamiche che richiederanno tutta la vostra attenzione: dall’oculatezza nel lavoro a maggiore leggerezza in amore.

Scorpione

Pronti per le vostre opposizioni annuali, cari Scorpione? Ma sarà tutto sopportabile. Se Venere e la Luna, a volte, vi creeranno dei fastidi, aprile porta con sé una felicissima notizia: da giorno 26 Urano, che ha funestato il vostro cielo per sette lunghi anni in opposizione, scivola finalmente in Gemelli. E cambia radicalmente il vostro cielo che, invece di resistere a un uragano, trova l’armonia e la pace che ha sempre cercato. Ora sì che è primavera nella vostra vita!

Sagittario

Liberi i Sagittario, con uno sprint in più generato dalla spinta propulsiva di un ammasso planetario in Ariete, che vi rende scattanti e pieni di energie. Il cielo zodiacale vi fa, finalmente, un regalo enorme. E genera le condizioni per cui possiate pure partire, raggiungere alcuni obbiettivi e togliervi quel senso di nostalgia andando a trovare qualcuno che non vedete da tempo. In amore, anche se risultate un po’ impacciati, torna una certa dolcezza.

Capricorno

Aprile, per voi Capricorno, è la restituzione dello stoico impegno profuso in tutto ciò che avete costruito finora. La conduzione delle cose, adesso, vi permetterà di avere segnali e avvisaglie di quanto la direzione lavorativa o affaristica che avete scelto possa darvi risultati positivi e importanti. Il vostro cielo, inoltre, promette di migliorare molto in amore, con la potentissima Venere in Toro. Che neanche i dissapori della Luna riusciranno a distogliere dalla missione di fare felici i segni di terra.

Acquario

Aprile, in perfetto stile Acquario, promette per voi energiche impennate, con un Marte favorevole che vi dà la carica. Mentre i pianeti in Ariete favoriscono la vostra comunicativa, l’immagine e la capacità di creare relazioni. Brillanti al lavoro, non avete proprio voglia di limitarvi sulle questioni affettive: l’amore per voi è libertà, non una catena. E, con Venere quadrata in Toro, rimanderete al partner l’esigenza di mantenere i vostri spazi.

Pesci

Grande rinnovo per voi Pesci, a cominciare proprio dal tempo: aprile vi regala un cielo sgombro da nubi e una realtà più duttile, che vi permette libertà, margini e creatività. Per voi aarà un mese pieno di gratifiche e soddisfazioni, forti del fatto che, per adesso, funziona tutto intorno a voi. Meritate un giusto riposo e Venere vi segnala che è il momento di dare il massimo, ma di non trascurarvi.