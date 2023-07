Modica, scoperto dal cane con cocaina e marijuana

Un uomo è stato arrestato a Modica, nel Ragusano, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. Il giovane – uno straniero da qualche anno a Modica e già noto alle forze dell’ordine – è stato perquisito nel quartiere Vignazza dove ha l’abitazione. Attraverso il cane antidroga Nico sono stati trovati oltre 25 grammi di cocaina (già in parte confezionata in dosi e pronta per essere venduta), 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento in singole dosi e circa mille euro in banconote di vario taglio. Disposti per l’uomo gli arresti domiciliari.