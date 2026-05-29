Trapani: 11enne tenta di accoltellare prof e riprende l’aggressione col cellulare

29/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell’episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. Poi avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e avrebbe ripreso la scena con il cellulare. Sembra che abbia trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram.

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