Due fratelli legati e rapinati in casa a Misilmeri. Carabinieri a caccia di tre malviventi

Foto generata con IA

Due fratelli di Misilmeri, in provincia Palermo, di 64 anni e 59 anni, uno dei quali disabile, sono stati rapinati in casa da tre uomini. Le due vittime sono state sorprese nella propria abitazione da rapinatori che li hanno legati alle sedie e hanno rovistato in casa. Il bottino è ancora da quantificare. due fratelli non appena i malviventi sono usciti via sono riusciti a liberarsi dalle corde e dare l’allarme. Indagano i carabinieri.