Foto di Misca

«Vivere la musica non come semplice sottofondo alla vita, ma come impegno, obiettivo, atto di fiducia e condivisione». Se lo sono promesso sei catanesi, a fine 2025, dando vita a Misca: un piccolo evento musicale dal basso, «una scintilla che ha cominciato a propagarsi come un fuoco vivo». E che loro hanno scelto di alimentare, rendere più grande, lavorando subito all’organizzazione di Misca 2: un festival di musica e arte indipendente, il 2 maggio, al centro Zo di Catania.

Si parte alle 15 con workshop ed esposizioni. Alle 17 cominceranno le esibizioni live, con una proposta che va oltre la Sicilia. A fare da ponte tra l’Etna e l’Inghilterra ci penserà Zzanne, per poi passare al complesso mix, ma su base pop, dei Leadtogold. Si proseguirà con le note heavy punk, da Palermo, degli State of Neptune, a cui risponderanno le sonorità shoegaze e post-punk dei romagnoli Kodaclips. A mostrare come la musica possa farsi ponte tra arti diverse sarà poi il progetto Lenore, per poi arrivare alla chiusura, proposta dalla rassegna partner Pulsar. Che vedrà esibirsi i Benefits e la loro fusione tra noise, house, hip hop, industrial rock, elettronica.

Ideato senza scopo di lucro, i guadagni del festival Misca al centro Zo di Catania saranno reinvestiti per sostenere la cultura indipendente. Supportando gli artisti e i loro progetti musicali, ma anche attività aperte alla comunità. Sempre dal basso e in un’ottica di contaminazione, invitando a proporre e condividere la propria realtà artistica. Come musicisti, ma anche da parte di illustratori, fotografi e artisti visivi.