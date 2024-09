«Vi brucio e vi faccio scomparire». Le minacce a nonna e zio di un 25enne di Aci Catena

Foto di rawpixel.com

Ha violato il divieto di avvicinamento e ha minacciato di morte la nonna e lo zio. Per questo, un 25enne di Aci Catena (in provincia di Catania) è stato arrestato dai carabinieri. È stata la 73enne a chiamare la centrale operativa per chiedere aiuto quando ha visto che il nipote – già sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento a seguito di precedenti episodi di violenza – era sotto casa sua e stava suonando con insistenza al citofono.

Arrivati sotto casa, i militari hanno raccolto la testimonianza della donna in merito alle minacce ricevute da parte del nipote. La 73enne ha spiegato che il quando ha visto il giovane sotto la sua abitazione, ha chiesto l’aiuto del figlio 53enne che era in casa con lei per cercare di allontanare il nipote. A quel punto, però, il 25enne avrebbe reagito con violenza: «Vi brucio tutti, vi do fuoco e vi faccio scomparire. Vi rompo la testa», sono le frasi minacciose che avrebbe urlato. A quel punto, lo zio ha tentato di allontanare il nipote che lo ha colpito in testa con un manico di scopa. Sono stati alcuni passanti a fermare il giovane che si è allontanato, ma solo per tornare qualche minuto dopo.

Tornato sotto l’abitazione della nonna, il 25enne ha continuato a insultare e a minacciare i parenti prima di allontanarsi definitivamente. Dopo avere ascoltato tutto il racconto, i carabinieri si sono messi alla ricerca del giovane che è stato trovato in casa sua, poco distante da quella dei familiari. Il 25enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.