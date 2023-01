Minaccia i genitori con un coltello, arrestato un 33enne del Catanese

Un 33enne di Gravina di Catania è stato arrestato dai carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia. Le aggressioni fisiche e le minacce di morte del giovane sarebbero state rivolte a entrambi i genitori. È stato un passante ad allertare i militari di una lite in corso, durante la quale un uomo stava aggredendo i familiari, per strada nella zona residenziale della cittadina del Catanese. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’intero nucleo ancora intento a discutere animatamente davanti al portone dell’abitazione indicata. Rientrati in casa, anche davanti ai militari, il 33enne avrebbe continuato a inveire contro i genitori minacciandoli di morte e tentando anche di scagliarsi fisicamente contro di loro.

Ai militari i genitori hanno riferito delle crisi del figlio che sarebbe diventato spesso «violento e intrattabile». Le due vittime hanno raccontato anche di quanto accaduto poco prima dell’intervento: durante un pranzo a tavola, a un certo punto e improvvisamente, il 33enne avrebbe lanciato un piatto contro la madre. Rimproverato dal padre per il gesto, l’uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina e lo avrebbe puntato contro i genitori minacciandoli di morte. L’arma bianca, ritrovato dentro un vaso con terriccio, è stata sequestrata dai carabinieri. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.